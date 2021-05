(Di sabato 15 maggio 2021)en ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord in vendita localizzata al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con qualche pioggia Sutri Veneto e Friuli al pomeriggio instabile sui settori pedemontani con locali temporali in Friuli ancora tempo asciutto su Pianura Padana Emiliagna e Liguria con molte serata instabilità sparsa con Cieli irregolarmente nuvolosi neve a quote medio alte sulle Alpi al centro tempo in prevalenza stabile al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto qualche ora sul Lazio al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con Cieli poco nuvolosi sulle coste tirreniche maggiori addensamenti in Appennino in serata locali piovaschi sulla Toscana altro non si attendono cambiamenti Sud residuo maltempo al mattino nuvolosità più consistente sui ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 15-05-2021 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - Roma : Mattina sereno o poco nuvoloso, pomeriggio e sera nubi sparse e schiarite. Temperature attese: 11°/22°C. Ecco le previsioni #mete… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 14-05-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

Anche quest'ultima era reduce da un periodo non certo brillante ma, dove lo scorso anno fece ... In questo senso anche ilnella giornata odierna ha fatto la sua parte. Certo la pioggia era ...L'Italia, ma anche buona parte dell'Europa, sono alle prese con uno scenarioclimatico fresco e instabile. La causa deriva dai continui impulsi d'aria fredda nord - ...martirizzato nel 304 a) ...TENNISROMA In un venerdì nero, come le nuvole che hanno accompagnato gli Internazionali dall'ora di pranzo in poi, il tempo sembra essersi fermato e non solo per i rinvii a oggi di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Internazionali d’Italia 2021: Nadal e Opelka in semifinale, poi arriva la pioggia - Internazionali d’Italia, Sonego-Rublev rinviata a domani per la pioggia.