Lukaku e Lautaro a DAZN | «Dopo il derby abbiamo capito che avremmo vinto lo scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 maggio 2021)Martinez e Romeluhanno raccontato alodall’Inter in questa stagione. Le parole dei due protagonistiMartinez e Romeluhanno raccontato in esclusiva aloe la stagione vissuta con l’Inter. Queste le parole dei due protagonisti della cavalcata trionfale nerazzurra.D’ANDATA – «Loro hanno iniziato bene, Ibra ha fatto due gol equesto noidominato la partita ma nonsfruttato le occasioni. È stato difficile per noi però in questouna cosa: ...