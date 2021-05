LIVE Moto2, GP Francia in DIRETTA: tutto pronto per la FP3, la pista bagnata blinda la top14 di ieri? (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 10.37 Come ampiamente previsto la pioggia ha dominato la scena della mattinata di Le Mans. Adesso ha smesso di piovere, ma la pista è bagnata. Sembra già tutto scritto per la top14 in vista della Q1 di oggi? 10.35 Buongiorno e benvenuti a Le Mans, tra 20 minuti prenderà il via la FP3 del GP di Francia della Moto2! La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – Presentazione GP Francia Moto2 2021 – Orari week-end GP Francia 2021 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 10.37 Come ampiamente previsto la pioggia ha dominato la scena della mattinata di Le Mans. Adesso ha smesso di piovere, ma la. Sembra giàscritto per lain vista della Q1 di oggi? 10.35 Buongiorno e benvenuti a Le Mans, tra 20 minuti prenderà il via la FP3 del GP didella! La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – Presentazione GP2021 – Orari week-end GP2021 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel sabato del Gran Premio di ...

