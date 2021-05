Letta vs Salvini: “Se al Governo non farà riforme allora esca” (Di sabato 15 maggio 2021) Duro scontro tra le file del Governo tra Letta e Salvini. Il leader del PD chiede a Salvini di uscire se non approva le riforme “Se dice che sta in questo Governo solo per riaprire e approvare il Pnrr, credo che le nostre strade debbano rapidamente divergere.” Proprio così, con un gesto di “sfida”, apre questo pomeriggio il leader del PD Letta, che minaccia di dividere il Governo che condivide con Salvini. Cosa sta succedendo nel Governo in questi giorni? Le dichiarazioni di Letta “Se Salvini dice che questo Governo non farà le riforme, allora ne tragga le conseguenze ed esca dal ... Leggi su zon (Di sabato 15 maggio 2021) Duro scontro tra le file deltra. Il leader del PD chiede adi uscire se non approva le“Se dice che sta in questosolo per riaprire e approvare il Pnrr, credo che le nostre strade debbano rapidamente divergere.” Proprio così, con un gesto di “sfida”, apre questo pomeriggio il leader del PD, che minaccia di dividere ilche condivide con. Cosa sta succedendo nelin questi giorni? Le dichiarazioni di“Sedice che questononlene tragga le conseguenze eddal ...

