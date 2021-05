La matita sulla rima interna dell’occhio non sbaverà più | da ora in poi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 15 maggio 2021) Per uno sguardo sensuale e magnetico, è indispensabile passare la. Purtroppo, però, troppo spesso “sbava” sciogliendosi e rovinando il look in maniera davvero antipatica. I motivi possono essere davvero molteplici: dall’eccessiva umidità, dal caldo torrido, dal sudore, dalla laczione dovuta ad uno sbadiglio, ad una risata, ad un momento di commozione, non ultimo poi, dalla qualità della mina stessa. Scegliete sempre una formulazione waterproof dalla texture morbida. E poi? Seguite questo nostro consiglio e non fallirete più. Un trucchetto facilissimo e geniale che vi permetterà di mantenere intatto il vostro make up a lungo nel tempo. Così, ammiccare da sopra la mascherina, sarà un gioco da ragazze, certe di avere un occhio definito e ben ...