Isola dei Famosi 2021, lo snack dei naufraghi è da censura e Tommaso Zorzi avverte: "Non googlatelo" (Di sabato 15 maggio 2021) Sull'Isola dei Famosi 2021 Beatrice Marchetti inventa un piatto con un nome da censura: Tommaso Zorzi chiede al pubblico di non cercarlo su Google. Ieri sera all'Isola dei Famosi 2021 Beatrice Marchetti ha mostrato lo snack di sua invenzione, pezzettini di cocco grigliati, a cui ha dato però un nome da censura: i coc porn. Come ha fatto notare Tommaso Zorzi, però, cambiando la grafia della prima parola, l'invenzione culinaria diventa qualcosa da fascia protetta. Dopo aver inventato una sua personalissima linea di costumi e di orecchini made in Isola dei Famosi, ora Beatrice Marchetti, sfruttando le abilità culinarie di Francesca Lodo, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 15 maggio 2021) Sull'deiBeatrice Marchetti inventa un piatto con un nome dachiede al pubblico di non cercarlo su Google. Ieri sera all'deiBeatrice Marchetti ha mostrato lodi sua invenzione, pezzettini di cocco grigliati, a cui ha dato però un nome da: i coc porn. Come ha fatto notare, però, cambiando la grafia della prima parola, l'invenzione culinaria diventa qualcosa da fascia protetta. Dopo aver inventato una sua personalissima linea di costumi e di orecchini made indei, ora Beatrice Marchetti, sfruttando le abilità culinarie di Francesca Lodo, ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - oss_romano : #15maggio #Lampedusa Sull’isola dei migranti dove si combatte il virus dell’indifferenza - GioPanariello : Sono un po’ indeciso sull’acconciatura per questo fine settimana. Voi cosa mi consigliate: A) Nino D’angelo anni ‘… - sofiapianuc : @sangiovann1 con l’isola che non c’è??(stavo per scrive isola dei famosi??) #amici #Amici2020 #amici21 #amici2021 - kekko___n : Dai, come fai a non vederla, è proprio quella l'isola, l'isola dei raccomandati sta li. #amici20 -