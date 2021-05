Iachini | «Il Napoli è pericolosissimo | hanno anche un giorno in più di recupero»

(Di sabato 15 maggio 2021) L’allenatore della Fiorentina, Beppe, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il. Ha commentato le parole del presidente viola, Rocco Commisso. “Per come sono io, le parole del presidente si ascoltano e non si commentano. Il fatto che abbia detto determinate cose non può che farmi piacere, viste le difficoltà che abbiamo incontrato. Sono parole che fanno capire quante difficoltà ci sono state. Sono stato chiamato per superare momenti difficili. L’anno scorso siamo arrivati al decimo posto, quest’anno abbiamo spezzettato il lavoro. Le parole del presidente dimostrano la sua sincerità. Lo ringrazio, vado avanti col mio lavoro, con la consapevolezza di aver dato una mano alla mia Fiorentina. Sono tornato, in un momento così delicato, perché non me la sono sentita di lasciare da soli i ragazzi. Ho cercato di ...

Penultima giornata di serie A, la Fiorentina, matematicamente salva, ospita il Napoli a caccia di punti per la Champions.Iachini e l'ultima da tecnico viola al Franchi: "Per me sarà un'emozione sedere su quella panchina sapendo che non potrò tornarci"