Fabrizio Moro in concerto: annunciate le date del tour (Di sabato 15 maggio 2021) Da luglio Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live con Canzoni della stanza – percorso unplugged 2021. Durante questi concerti presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte). Le parole di Fabrizio Moro “Sul palco ho ricreato una stanza. Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude… essenziali. Si riparte. Piano ma, si riparte. Ci vediamo a casa vostra, tanto ormai è anche un po’ casa mia.“ Serenata di Anna Tatangelo: è online il nuovo videoclip Canzoni della ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Da lugliotornerà a esibirsi live con Canzoni della stanza – percorso unplugged 2021. Durante questi concerti presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte). Le parole di“Sul palco ho ricreato una stanza. Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude… essenziali. Si riparte. Piano ma, si riparte. Ci vediamo a casa vostra, tanto ormai è anche un po’ casa mia.“ Serenata di Anna Tatangelo: è online il nuovo videoclip Canzoni della ...

