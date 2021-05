De Luca: “Non si trovano camerieri, preferiscono reddito cittadinanza” (Di sabato 15 maggio 2021) In Campania “non si trovano più i camerieri” e questo “è uno degli effetti paradossali del reddito di cittadinanza”. Lo dice Vincenzo De Luca, scatenando un acceso dibattito sui social. “Mi è stato confermato che alcune attività commerciali non apriranno anche quando sarà consentito perché per esempio per i bar e per i ristoranti non si trovano più camerieri. Per le attività stagionali non si trova più personale. Già lo scorso anno per gli stagionali nell’industria conserviera non si trovavano stagionali. E’ uno dei risultati paradossali dell’introduzione del reddito di cittadinanza”, le parole del presidente della Regione Campania. “Se tu mi dai 700 euro al mese e io mi vado a fare qualche doppio lavoro – osserva De ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) In Campania “non sipiù i” e questo “è uno degli effetti paradossali deldi”. Lo dice Vincenzo De, scatenando un acceso dibattito sui social. “Mi è stato confermato che alcune attività commerciali non apriranno anche quando sarà consentito perché per esempio per i bar e per i ristoranti non sipiù. Per le attività stagionali non si trova più personale. Già lo scorso anno per gli stagionali nell’industria conserviera non si trovavano stagionali. E’ uno dei risultati paradossali dell’introduzione deldi”, le parole del presidente della Regione Campania. “Se tu mi dai 700 euro al mese e io mi vado a fare qualche doppio lavoro – osserva De ...

