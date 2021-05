Covid, Giani: 491 nuovi contagi in Toscana oggi 15 maggio. Tasso positivi 2,04% (Di sabato 15 maggio 2021) I nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana, oggi 15 maggio 2021, sono 491 su 24.061 test, di cui 12.374 tamponi molecolari e 11.687 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 2,04% (6,2% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 15 maggio 2021) Icasi di coronavirus registrati in152021, sono 491 su 24.061 test, di cui 12.374 tamponi molecolari e 11.687 test rapidi. Ildeiè 2,04% (6,2% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: 491 nuovi contagi in Toscana oggi 15 maggio. Tasso positivi 2,04% - VTrend_it : Covid-19 in Toscana, le anticipazioni del Presidente Giani - PinnaMarchetti : @tarkonte @valy_s È un articolo di marzo 2019. In campagna elettorale il suo figlioccio #giani... girava gli ospeda… - raspa90 : RT @AnsaToscana: COVID, il punto in Toscana. Giani, da lunedì si aprono prenotazioni. E poi 'piano-fragili' #ANSA - AnsaToscana : COVID, il punto in Toscana. Giani, da lunedì si aprono prenotazioni. E poi 'piano-fragili' #ANSA -