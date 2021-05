Che PRIMAVERA è stata? Cambiamento meteo climatico che incalza

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 15 maggio 2021)2021.anomalo.Giunti a metà maggio possiamo avventurarci in un primo bilanciodella stagione primaverile. In verità ci piacerebbe conoscere la vostra opinione, sapere qual èla percezione comune e sapere se così come noi avete avuto l’impressione di un trimestre – nonostante maggio non sia ancora finito – decisamente bizzarro. Partiamo dal presupposto che un tempo, prima che si cominciasse a parlare di riscaldamento globale, cambiamenti climatici, nuove ere climatiche ecc ecc, laera la stagione più capricciosa. Se la giocava con l’Autunno, dove però il trend era più orientato al maltempo e al classico treno delle perturbazioni atlantiche. Ecco, dovessimo pensare al passato è evidente che la2021 ...