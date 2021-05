Caso Gregoretti, Salvini assolto (Di sabato 15 maggio 2021) CATANIA – “Catania, assolto! No al processo perché il fatto non sussiste!!! Grazie, amici per avermi sostenuto, vi voglio bene”. Così sui social Matteo Salvini commenta la decisione del Gup, che sul Caso Gregoretti ha deciso il non luogo a procedere per il leader della Lega, prosciolto perché ‘il fatto non sussiste’. “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino (art. 52 della Costituzione). Non sono un “sequestratore”, prosciolto perché il fatto non sussiste. Riconosciuto che ho fatto il mio dovere di ministro. L’ho fatto con orgoglio e lo rifarò se gli italiani mi daranno con il loro voto responsabilità di governo in prima persona”, ha poi aggiunto Salvini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 15 maggio 2021) CATANIA – “Catania,! No al processo perché il fatto non sussiste!!! Grazie, amici per avermi sostenuto, vi voglio bene”. Così sui social Matteocommenta la decisione del Gup, che sulha deciso il non luogo a procedere per il leader della Lega, prosciolto perché ‘il fatto non sussiste’. “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino (art. 52 della Costituzione). Non sono un “sequestratore”, prosciolto perché il fatto non sussiste. Riconosciuto che ho fatto il mio dovere di ministro. L’ho fatto con orgoglio e lo rifarò se gli italiani mi daranno con il loro voto responsabilità di governo in prima persona”, ha poi aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Giorgiolaporta : #SalviniAssolto per il caso #Gregoretti. Perché difendere i confini è dovere di un Ministro e non può essere reato!… - Antonio_Tajani : Bene la decisione di non rinviare a giudizio @matteosalvinimi per il caso della nave #Gregoretti. Quanto accaduto è… - LegaSalvini : ++ CASO #GREGORETTI, 'NON LUOGO A PROCEDERE PER #SALVINI', LUI: HO FATTO IL MIO DOVERE ++ - Lopinionista : Caso Gregoretti, Salvini assolto - rmm2000 : -