Bridgerton | lo spinoff sulla Regina Charlotte | perché è una scelta azzeccata

Leggi su dilei

(Di sabato 15 maggio 2021) Le novità riguardanti la serie tvnon si fermano all’annuncio delle nuove serie in cantiere, la notizia che sta risollevando di più gli animi dei fan è una serie speciale dedicata interamente al personaggio della. Sarà unogioventù dellae si spera che possa suscitare grande interesse, soprattutto dopo l’uscita clamorosa del Duca di Hastings: la morte del suo personaggio ha infranto i cuori dei più fedeli alla saga dei record su Netflix. Regé-Jean Page, che ha vestito i panni di Simon nella prima stagione, aveva ammesso serenamente la sua assenza nel resto della storia, rimanendo grato per aver contribuito alla storia della famiglia, ma chiudendo di fatto un cerchio per quanto riguardava il suo ruolo. Per ...