(Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiincontri di “con”, il cartellone di eventi dedicati al Sommo Poeta e coordinati da Culture e Letture aps.Domenica 16 maggio, alle 18:00, in presenza e in diretta streaming dalla Libreria Barbarossa “Divina…mente…Bambini” una iniziativa organizzata in collaborazione dell’associazione Trivium e di Tanto per Gioco. Il pomeriggio sarà dedicato ai bambini ai quali Tiziana Iannelli e Nadia Morelli racconteranno la Divina Commedia. Potranno poi giocare con i giochi di Parole inventati da Angelo Miraglia per “Il dente di” e con un cruciverba ideato da Nunzia Zotti con la partecipazione di Linda Ocone, Giulia Repola, Angela Iacobucci. (La partecipazione è a numero limitato causa emergenza Covid. Necessaria la prenotazione al numero ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento con #Dante: ecco i prossimi appuntamenti ** - alaimotmw : Nicola #Legrottaglie a @TuttoMercatoWeb: “Emozioni e motivazioni: #Juve, così puoi battere l’Inter. #CR7 pensa agli… - Ugo06916591 : @Chiariello_CS @Antoniofranz75 Quindi prima o dopo che la Juve perdeva con il Benevento? O aveva previsto anche quello ? - Ugo06916591 : @Chiariello_CS Che cosa banale che ha scritto lo sa? E vero lei lo dice da tempo, ma se la Juve avesse vinto contro… - infoitinterno : Nunzia De Girolamo, maxi furto a Benevento: ladri via con soldi, oro e pistole -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento con

Goal.com

Scontro diretto e sfida salvezza tra Spezia e Torino ,una delle due squadre cheuna ... Ultime prove di A per ilche dovrà sconfiggere un Cr o tone retrocesso e sperare negli altri ...... chi schierare nella 36giornata Alla stessa ora avrà inizio Spezia - Torino,Pobega e Gyasi da ... Alle ore 15.00 sarà spazio per l'incontro trae Crotone, dove dovremo fare attenzione a ...Chi andrà in Serie B? Chi si salverà? Di seguito il calendario fino a fine campionato con le squadre ancora interessate, come riportato da TuttoMercatoWeb La ...Trovare un John Smith negli Stati Uniti è come trovare un Mario Rossi in Italia. A maggior ragione se John Smith è solo un nome inciso su un bracciale d’argento vecchio più di 80 anni. Ma i volontari ...