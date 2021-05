Belotti: “Adesso dipende tutto da noi. Dobbiamo essere più cattivi” (Di sabato 15 maggio 2021) Tanta delusione in casa Torino. Il capitano dei granata, Andrea Belotti, al termine della sconfitta contro lo Spezia ha analizzato la partita ai microfoni di Sky. “Prima di tutto è una questione mentale, bisogna ritrovare quella grinta e cattiveria che ci aveva contraddistinto in tante partite precedenti dove avevamo fatto ottimi risultati; sappiamo e Dobbiamo essere consapevoli della forza di questa squadra e di quello che abbiamo fatto nelle scorse partite. Sappiamo quanto valiamo, Dobbiamo ritornare a fare quello che abbiamo fatto nelle precedenti partite perché siamo consapevoli che il destino è nelle nostre mani. Perché abbiamo due partite e Dobbiamo fare queste due fare come abbiamo disputato altre partite. dipende tutto da noi e ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Tanta delusione in casa Torino. Il capitano dei granata, Andrea, al termine della sconfitta contro lo Spezia ha analizzato la partita ai microfoni di Sky. “Prima diè una questione mentale, bisogna ritrovare quella grinta e cattiveria che ci aveva contraddistinto in tante partite precedenti dove avevamo fatto ottimi risultati; sappiamo econsapevoli della forza di questa squadra e di quello che abbiamo fatto nelle scorse partite. Sappiamo quanto valiamo,ritornare a fare quello che abbiamo fatto nelle precedenti partite perché siamo consapevoli che il destino è nelle nostre mani. Perché abbiamo due partite efare queste due fare come abbiamo disputato altre partite.da noi e ...

