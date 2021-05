Amauri | ' Allegri o Sarri al Napoli? Io dico Gattuso'

Advertising

NAPOLI -, ex attaccante, tra le altre, di Napoli , Juve e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Napolimagazine.com : " Io credo che il Napoli in queste ultime cinque partite abbia fatto benissimo, ...Net: 'Napoli, vai avanti ancora con Gattuso! Osimhen può diventare un campione!'... Sento tanti nomi accostati alla panchina del Napoli, daa Sarri, da Spalletti a Benitez, ma ...MIAMI (USA) - Amauri Carvalho de Oliveira, ex attaccante di Napoli, Juventus, Chievo, Palermo, Fiorentina, Torino e Parma, ha rilasciato un'intervista a "Napoli Magazine": "Io credo che il Napoli in q ...Dopo nove Scudetti consecutivi si interrompe il ciclo della Juventus, ripercorriamolo insieme: da Conte a Sarri, da Vucinic a Cristiano Ronaldo.