Alba Parietti al veleno contro Selvaggia Lucarelli "Non ti devi permettere di … " (Di sabato 15 maggio 2021) Da qualche giorno tiene piede la questione sollevata da Selvaggia Lucarelli sul libro di Giorgia Meloni, "Io sono Giorgia" e i racconti contenuti. Giorgia Meloni, infatti, ha scritto un libro sulla sua vita e ha raccontata che la mamma scelse di non abortire nonostante le mille difficoltà e così venne al mondo lei. L'attacco di Selvaggia Lucarelli a Giorgia Meloni Selvaggia Lucarelli, dopo aver letto il libro di Giorgia Meloni, l'ha attaccata duramente su un punto in particolare, quandola leader di Fratelli d'Italiaracconta che la mamma, quando aveva 23 anni, nel 1976, dopo aver pensato di non tenere la figlia, ha poi scelto di non abortire. La Lucarelli, sui social, ha scritto così: "Naturalmente attendiamo che @GiorgiaMeloni chiarisca questa storia. Sua madre stava ...

