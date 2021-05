(Di venerdì 14 maggio 2021) 'Ladi chi siper inquinamento elettromagnetico e chimico'. È l'appello di Giancarlo, referente per la Puglia di Alleanza italiana Stop 5G, per creare in ...

LaGazzettaWeb : Vincitorio: «La Regione riconosca i diritti di chi si ammala» -

LaPuglia - afferma- può fare molto per garantire ai cittadini una diagnosi precoce delle patologie MSC ed EHS e per erogare a questi soggetti servizi adeguati nelle strutture ..."Questo problema non sembra interessare la" dichiaradopo aver ricevuto risposta dalla sezione autorizzazioni ambientali dell'assessorato regionale allo Sviluppo economico e ...Appello per realizzare in Puglia un Centro per la diagnosi e la cura delle patologie connesse. «A San Giovanni Rotondo e Lecce una rassegnata coesistenza» ...