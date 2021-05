Vieri: “Maldini ha salvato il Milan. Cassano: “Pioli è evoluto” | VIDEO (Di venerdì 14 maggio 2021) Christian Vieri e Antonio Cassano sul Milan. Ecco gli elogi a Paolo Maldini e Stefano Pioli nell'ormai consueta 'Bobo TV' su Twitch Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 maggio 2021) Christiane Antoniosul. Ecco gli elogi a Paoloe Stefanonell'ormai consueta 'Bobo TV' su Twitch

Advertising

Mediagol : #Video Bobo Tv, Vieri sul #Milan di Pioli: 'A Maldini il merito di una cosa' - Zoroitaliano : @NapoliSansone All time ? Tevez for juve, zanetti for inter, Totti for Roma, batitstuta for fiorentina, maldini Mi… - JofreCalderon : #Italia 2002 Maldini, Fiore, Panucci, Nesta, Vieri y Buffon Totti, Cannavaro, Di Bagio, Tomassi y Zambrotta ¡¡Uff..… - craxzti : Che fine ha fatto Sweet Years? Il brand di Vieri e Maldini che ha segnato lo stile degli anni 2000 - Emanuel24636505 : RT @MilanLiveIT: 'Maldini difensore più completo della storia. Ho giocato contro Tassotti, Maldini, Baresi e Costacurta. Credetemi, non toc… -