Turismo | tra b2b e viaggiatori bilancio positivo per Bit digital edition

Roma, 14 mag. (Labitalia) - Dopo sei intense giornate - tre dedicate agli incontri B2B e altrettante aperte al pubblico dei viaggiatori - termina oggi con un bilancio estremamente interessante Bit digital edition, l'innovativa evoluzione della Borsa internazionale del Turismo che ha messo a frutto gli strumenti della trasformazione digitale per mettere a disposizione di tutti gli attori della filiera una piattaforma per il rilancio del Turismo. Lo testimoniano i dati: sono stati 58mila gli utenti unici che hanno visitato la piattaforma, con oltre 7.000 appuntamenti di business realizzati in videochat, che hanno fatto incontrare l'offerta di circa 1.600 tra espositori e co-espositori con la domanda di oltre 600 buyer. In pochi giorni la piattaforma Expo Plaza è stata ...

