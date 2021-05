Tributi evasi | sequestrata una barca a vela ad una società americana

(Di venerdì 14 maggio 2021) (Visited 98 times, 98 visits today) Notizie Simili: Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… Le carte di pagamento più convenienti per sfruttare… Zona bianca, nella notte l'...

Advertising

sehmagazine : ??? I finanzieri della Sezione Operativa Navale di Sant’Antioco e i funzionari @AdmGov di #Cagliari hanno sottoposto… -

Ultime Notizie dalla rete : Tributi evasi

L'Unione Sarda

... hanno sottoposto a sequestro amministrativo cautelare un'imbarcazione del valore di oltre 75mila euro , di proprietà di una società avente sede negli Usa , per aver evasoper 17mila euro . L'...... avanzo vincolato, fondi propri o derivati dal recupero dell'evasione deicomunaliper una somma di 448 mila euro. Tale somma deriva dall'importo di cartelle percomunali non ...La società proprietaria era stata appositamente creata per beneficiare dell’esenzione dell’Iva sull’acquisto del mezzo ...La barca vela di proprietà di una società americana in territorio italiano dal mese di aprile non ha mai regolarizzato la sua posizione ...