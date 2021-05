Storie di persone con sclerosi multipla oltre il Covid, al via la campagna (Di venerdì 14 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

MSF_ITALIA : 'I bombardamenti israeliani hanno distrutto molte case ed edifici. Le persone sono intrappolate, perché non è sicur… - AISM_onlus : La #sclerosimultipla è un avversario temibile, di cui è difficile prevedere le mosse ma cui non ci si deve arrender… - lovewinshl1 : RT @D3FENCELES2: pov: stai vedendo le storie di tutte le persone che hanno preso i biglietti di #LouisTomlinson e devi far finta di non sta… - Collupu : RT @MSF_ITALIA: 'I bombardamenti israeliani hanno distrutto molte case ed edifici. Le persone sono intrappolate, perché non è sicuro né usc… - cuba98w : RT @MSF_ITALIA: 'I bombardamenti israeliani hanno distrutto molte case ed edifici. Le persone sono intrappolate, perché non è sicuro né usc… -