“Se le scoprono, risalgono a chi non devono”. Le paure del giudice “trafficante” e i sospetti dei pm: “Armi dei clan nell’arsenale da guerra” (Di venerdì 14 maggio 2021) In quella “montagna” di Armi simile “all’arsenale di una cosca di mafia di altissimo livello” che l’ex magistrato Giuseppe De Benedictis deteneva illegalmente la Dda di Lecce vuole capire se ci fossero anche pistole, fucili, mitragliatori che il magistrato custodiva “per conto di soggetti terzi appartenenti a persone orbitanti nell’ambito della criminalità organizzata locale”. Un sospetto fondato secondo la gip Giulia Proto che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’ex gip del Tribunale di Bari e del caporal maggiore dell’Esercito Antonio Serafino. Perché è lo stesso magistrato, già arrestato ad aprile con l’accusa di aver scarcerato mafiosi in cambio di mazzette, ad ammettere di essere agitato in caso di scoperta dell’arsenale da guerra. “risalgono a chi non devono”, diceva De ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) In quella “montagna” disimile “all’arsenale di una cosca di mafia di altissimo livello” che l’ex magistrato Giuseppe De Benedictis deteneva illegalmente la Dda di Lecce vuole capire se ci fossero anche pistole, fucili, mitragliatori che il magistrato custodiva “per conto di soggetti terzi appartenenti a persone orbitanti nell’ambito della criminalità organizzata locale”. Un sospetto fondato secondo la gip Giulia Proto che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’ex gip del Tribunale di Bari e del caporal maggiore dell’Esercito Antonio Serafino. Perché è lo stesso magistrato, già arrestato ad aprile con l’accusa di aver scarcerato mafiosi in cambio di mazzette, ad ammettere di essere agitato in caso di scoperta dell’arsenale da. “a chi non”, diceva De ...

