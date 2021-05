Quanto accaduto a Marco Gervasoni e a Francesca Totolo dimostra che in Italia tira una brutta aria (Di venerdì 14 maggio 2021) Che tira una brutta aria è già stato detto? Sì, ma non Quanto brutta. La distruzione delle libertà democratiche ha il volto rassicurante dei tecnocrati, dei politici improvvisati, dei burocrati pasticcioni, dei virologi vanitosi ma viene affidata ai carabinieri ed è una escalation. Quindici mesi di stillicidio, goccia a goccia, cominciando dai coprifuoco per profilassi sanitaria, ma le cose sono velocemente sfuggite di mano con la follia degli zelanti: inseguimenti a isolati bagnanti, droni, multe pretestuose, fino alla delazione virtuosa che è segno sicuro di democrazia malata se non di regime. E ancora le zone rosse esoteriche, per convenienza politica o per dispetto o per esibizione di forza, le riaperture a singhiozzo concesse dall’alto come qualcosa di non dovuto, di non ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Cheunaè già stato detto? Sì, ma non. La distruzione delle libertà democratiche ha il volto rassicurante dei tecnocrati, dei politici improvvisati, dei burocrati pasticcioni, dei virologi vanitosi ma viene affidata ai carabinieri ed è una escalation. Quindici mesi di stillicidio, goccia a goccia, cominciando dai coprifuoco per profilassi sanit, ma le cose sono velocemente sfuggite di mano con la follia degli zelanti: inseguimenti a isolati bagnanti, droni, multe pretestuose, fino alla delazione virtuosa che è segno sicuro di democrazia malata se non di regime. E ancora le zone rosse esoteriche, per convenienza politica o per dispetto o per esibizione di forza, le riaperture a singhiozzo concesse dall’alto come qualcosa di non dovuto, di non ...

