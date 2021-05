Pnrr e digitalizzazione | due consigli al ministro Colao

Leggi su formiche

(Di venerdì 14 maggio 2021) Occorre dare atto a Vittorioe ai ministri che più hanno lavorato con lui, nonché loro dirigenti e funzionari, di aver preso un documento ereditato dal governo Conte 2 difficilmente presentabile e di avere nel giro di poche settimane redatto un programma per la transizione digitale migliorabile (in questo periodo d’interlocuzione con la Commissione europea) ma di buon livello sotto il profilo tecnico. È un programma trasversale che riguarda tutti i settori del(in primis la pubblica amministrazione) e che prevede investimenti per 40 miliardi di euro. In questa nota, se ne riassumono in punti essenziali e si offrono alcune idee per migliorarlo. L’Italia si posiziona oggi al 25esimo posto in Europa come livello di, a causa di varie determinanti, tra cui la limitata diffusione di competenze digitali e la bassa ...