(Di venerdì 14 maggio 2021)(Brescia) - Grazie alla netta vittoria con Latina l'AgriBertocchi, per lavolta nella sua storia (l'anno scorso il torneo è stato interrotto per la pandemia e la...

Giorno_Brescia : Orzinuovi festeggia la prima, storica salvezza in A2

In effetti il girone blu dove è stata inserita nella seconda fase "ad orologio" si concluderà domenica 16 maggio. In calendario per capitan Miles e compagni c'è la trasferta, ormai ... La squadra di coach Corbani è riuscita a mettersi al sicuro dalla retrocessione con una giornata di anticipo sulla fine del girone blu ... La data del 12 maggio 2021 resterà nella storia dell'Agribertocchi Orzinuovi che per la prima volta festeggia la salvezza in A2 (lo... Scopri di più ...