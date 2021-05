Ordinanza ‘anti-assembramenti’ | il chiarimento dell’assessore Martignetti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firmaAlfredosull’firmata dal sindaco Clemente Mastella e oggetto di recenti polemiche: “In merito alla querelle sorta nelle ultime ore sull’sindacale del 8 maggio, giova fare alcune precisazioni e tanto per sgombrare il campo da storture e volute strumentalizzazioni. L’del Sindaco Mastella oggetto di contestazione da parte de I Moderati, sottoposto anche al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Benevento, è conforme all’ultimo DPCM adottato dal Governo che estende a tutto il 31 luglio pv l’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia in corso. Il provvedimento in parola che vieta esclusivamente lo ...