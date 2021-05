Mercato Juventus, Buffon resta in Italia: pronto l’affondo di un club rivale (Di venerdì 14 maggio 2021) Mercato Juventus – Se la compagine bianconera è riuscita ad acciuffare tre punti preziosissimi sul campo del Sassuolo, lo deve anche e soprattutto a Gianluigi Buffon, autore di una prestazione superlativa, culminata con il rigore parato a Domenico Berardi. Penalty neutralizzato che ha di fatto orientato la gara in un certo modo: un segnale di forza che arriva alcuni giorni dopo l’annuncio del suo addio alla Vecchia Signora. Sono in tanti a chiedersi dove andrà Gigi. Al momento l’estremo difensore valuterà con attenzione tutte le proposte che riceverà sul tavolo: nelle ultime ore è stata ventilata con una certa insistenza anche l’ipotesi Roma. E proprio di questo ha parlato dagli studi di Sky il giornalista Marani. Mercato Juventus, Buffon verso la Roma? Ecco uno ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 14 maggio 2021)– Se la compagine bianconera è riuscita ad acciuffare tre punti preziosissimi sul campo del Sassuolo, lo deve anche e soprattutto a Gianluigi, autore di una pzione superlativa, culminata con il rigore parato a Domenico Berardi. Penalty neutralizzato che ha di fatto orientato la gara in un certo modo: un segnale di forza che arriva alcuni giorni dopo l’annuncio del suo addio alla Vecchia Signora. Sono in tanti a chiedersi dove andrà Gigi. Al momento l’estremo difensore valuterà con attenzione tutte le proposte che riceverà sul tavolo: nelle ultime ore è stata ventilata con una certa insistenza anche l’ipotesi Roma. E proprio di questo ha parlato dagli studi di Sky il giornalista Marani.verso la Roma? Ecco uno ...

Advertising

filoni_diletta : #Calhanoglu ha accettato l'offerta della #Juventus. Rimane l'ultimo ostacolo: la qualificazione in #ChampionsLeague - MondoBN : MERCATO, Trovata l’intesa c - Gabri_Juventus : RT @forumJuventus: [GdS] Ronaldo pronto a restare alla Juve con grandi acquisti sul mercato ?? - oscarvalle1984 : RT @Juventino_Medio: ?????????????????????????? #GPaci CLAMOROSA BOMBA DI MERCATO CHE CAMBIERÀ GLI SCENARI FUTURI DELLA JUVENTUS ???????????????????????????? A fine… - infoitsport : Mercato Juventus: cessione a un passo! Si tratta per la risoluzione -