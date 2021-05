L’inno degli Europei è di Martin Garrix, Bono e The Edge: testo, significato e video di «We are the people» (Di venerdì 14 maggio 2021) L’inno degli Europei è pronto, ora si attende il fischio d’inizio previsto allo stadio Olimpico di Roma l’11 giugno, quando Italia e Turchia scenderanno in campo alle 21 e daranno inizio allo spettacolo. Come accade dall’edizione del 1992, il torneo sarà accompagnato da una canzone scritta apposta per l’occasione. Questa volta l’onere e l’onore sono toccati a Martin Garrix, pseudonimo da Martijn Gerard Garritsen, disc jockey, musicista e produttore discografico olandese. Le parole di Garrix «È la cosa più pazza che io abbia mai fatto - ha raccontato Martin Garrix visibilmente emozionato - quando la Uefa mi ha chiamato per chiedermi di occuparmi della produzione dell'intera colonna sonora dandomi carta bianca ero davvero molto emozionato, ma anche ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 maggio 2021)è pronto, ora si attende il fischio d’inizio previsto allo stadio Olimpico di Roma l’11 giugno, quando Italia e Turchia scenderanno in campo alle 21 e daranno inizio allo spettacolo. Come accade dall’edizione del 1992, il torneo sarà accompagnato da una canzone scritta apposta per l’occasione. Questa volta l’onere e l’onore sono toccati a, pseudonimo da Martijn Gerard Garritsen, disc jockey, musicista e produttore discografico olandese. Le parole di«È la cosa più pazza che io abbia mai fatto - ha raccontatovisibilmente emozionato - quando la Uefa mi ha chiamato per chiedermi di occuparmi della produzione dell'intera colonna sonora dandomi carta bianca ero davvero molto emozionato, ma anche ...

