Legge Zan, la riflessione di Giovanna Cusumano: "il Ddl genera soltanto confusione e finisce col creare una sorta di conflittualità tra vecchi e nuovi diritti" "Una lettura superficiale e di parte del DDL Zan porta alla conclusione (errata) che con esso si vogliano rivendicare nuovi diritti, scaturenti dalla necessità di una interpretazione attualizzata dei diritti civili già consolidati nel nostro ordinamento giuridico. A ben guardare, invece, il suddetto DDL, nella sua odierna formulazione, genera soltanto confusione e finisce col creare una sorta di conflittualità tra "vecchi" e "nuovi" diritti, spingendosi fino al concreto rischio di svuotare la forza della libertà fondamentale di "manifestare il proprio ...

matteosalvinimi : Vandalizzata a Bologna la sede di Arcilesbica. La colpa? Aver osato mettere in discussione alcuni punti della legge… - trash_italiano : Ddl Zan: consigliere leghista chiede aiuto alla Madonna per fermare la legge - matteosalvinimi : Il testimonial della legge Zan ammette candidamente che una legittima idea di famiglia dovrebbe essere PERSEGUIBILE… - pandainpantemia : Sabato 15 ci saranno delle manifestazioni in tutta Italia per sostenere la legge Zan, nella mia provincia la stanno… - fremo03893514 : RT @millywo: Per i commenti che leggo su Sallusti ! Ecco chi sono i veri violenti e odiatori !Sono tutti a sinistra! Gente con la bava alla… -