Juventus | Jorge Mendes | «Cristiano Ronaldo non andrà allo Sporting»

Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, rivela il futuro del numero 7 della Juventus escludendo il ritorno allo Sporting Lisbona Sulle pagine di Record, Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha rivelato che il giocatore portoghese non tornerà allo Sporting Lisbona. Le sue parole. «Cristiano Ronaldo è orgoglioso del titolo vinto dallo Sporting, infatti lo ha pubblicamente dimostrato. Ma al momento i suoi piani di carriera non passano per il Portogallo» ha dichiarato l'agente del giocatore bianconero.

