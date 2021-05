Juve, addio ad uno dei possibili allenatori: l’annuncio (Di venerdì 14 maggio 2021) Il dirigente del Bologna Walter Sabatini al Corriere dello Sport si è soffermato sul futuro del tecnico emiliano Mihajlovic. La Juventus, quasi sicuramente, cambierà l’allenatore l’anno prossimo. E’ stata una stagione troppo sottotono per la squadra di Pirlo che a due giornate a termine del campionato è, incredibilmente, fuori dalla zona Champions. Le unice cose Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 maggio 2021) Il dirigente del Bologna Walter Sabatini al Corriere dello Sport si è soffermato sul futuro del tecnico emiliano Mihajlovic. Lantus, quasi sicuramente, cambierà l’allenatore l’anno prossimo. E’ stata una stagione troppo sottotono per la squadra di Pirlo che a due giornate a termine del campionato è, incredibilmente, fuori dalla zona Champions. Le unice cose Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Tacconi trema: 'Juve, speriamo in qualche santo... Sennò addio Champions e CR7' 'Come finisce Juve - Inter? Speriamo che qualche santo dia una mano ai bianconeri…'. Per Stefano Tacconi, portiere della Juventus dall'83 al '92, la corsa alla Champions League degli uomini di Pirlo è una ...

Gigi Buffon si ferma qua: «Juve, addio» Vanity Fair Italia Cosa accade all'Inter se Conte molla tutto Antonio Conte eviterà di parlare fino al termine della stagione per evitare speculazioni sul suo conto. Se dovesse lasciare l'Inter il timore è che tanti calciatori lo seguiranno a ruota ...

Juve, la vigilia della sfida che vale tutto. La conferenza di Pirlo Contro i campioni d'Italia di Conte i bianconeri hanno l'ultima possibilità per sperare in un posto nella prossima Champions ...

