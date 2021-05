Giulia Stabile: ecco chi è la ballerina di Amici (Di venerdì 14 maggio 2021) Giulia Stabile, ballerina di professione, è una delle concorrenti dell’edizione 2021 del programma Amici di Maria De Filippi. Lunghi capelli mori, occhi chiari e fisico longilineo: ecco chi è Giulia Stabile, ballerina di professione originaria di Roma. La giovane ragazza entrata a far parte anche della scuola di Amici di Maria De Filippi, riuscendo a superare i casting dell’edizione 2021. Poi si è fatta strada riuscendo ad arrivare anche al serale, conquistando anche un posto in finale insieme a, tra gli altri, Sangiovanni, cantante con cui ha iniziato una storia d’amore. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei. Chi è Giulia Stabile Classe 2002, Giulia ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 14 maggio 2021)di professione, è una delle concorrenti dell’edizione 2021 del programmadi Maria De Filippi. Lunghi capelli mori, occhi chiari e fisico longilineo:chi èdi professione originaria di Roma. La giovane ragazza entrata a far parte anche della scuola didi Maria De Filippi, riuscendo a superare i casting dell’edizione 2021. Poi si è fatta strada riuscendo ad arrivare anche al serale, conquistando anche un posto in finale insieme a, tra gli altri, Sangiovanni, cantante con cui ha iniziato una storia d’amore. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei. Chi èClasse 2002,...

