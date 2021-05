Gazzetta: Commisso chiama Gattuso, che chiede un progetto ambizioso con Vlahovic leader (Di venerdì 14 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport scrive di una telefonata tra il presidente della Fiorentina, Commisso, e il tecnico del Napoli, Rino Gattuso. “Dopo una serie di approcci indiretti, fra il patron italo-americano e l’attuale tecnico del Napoli, in scadenza di contratto, c’è stata una chiamata diretta. E i due, entrambi calabresi della costa jonica, si sono capiti subito”. Gattuso ha chiesto di riparlarne a fine stagione. “Rino però ha mostrato comunque attenzione all’interlocutore che ha sottolineato l’importanza della proposta, senza bisogno di affrontare una offerta economica. Insomma, il feeling tutto calabrese sembra essere scattato, anche se è ancora presto per parlare di un vero accordo”. Commisso confida di riuscire a convincere Gattuso. “Il tecnico ha lasciato intendere ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) Ladello Sport scrive di una telefonata tra il presidente della Fiorentina,, e il tecnico del Napoli, Rino. “Dopo una serie di approcci indiretti, fra il patron italo-americano e l’attuale tecnico del Napoli, in scadenza di contratto, c’è stata unata diretta. E i due, entrambi calabresi della costa jonica, si sono capiti subito”.ha chiesto di riparlarne a fine stagione. “Rino però ha mostrato comunque attenzione all’interlocutore che ha sottolineato l’importanza della proposta, senza bisogno di affrontare una offerta economica. Insomma, il feeling tutto calabrese sembra essere scattato, anche se è ancora presto per parlare di un vero accordo”.confida di riuscire a convincere. “Il tecnico ha lasciato intendere ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Commisso Fiorentina, Commisso spaventa il Milan: 80 milioni per Vlahovic 1 La Fiorentina si gode Dusan Vlahovic . Secondo la Gazzetta dello Sport , il presidente viola Commisso valuta 80 milioni di euro il cartellino dell'attaccante serbo che interesssa al Milan.

Fiorentina, Gattuso vicinissimo a diventare il nuovo tecnico dei viola Commenta per primo Secondo La Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina . Per lui, ci sarebbe stato un ritorno dei viola: Commisso si sarebbe convinto ad affidargli il ...

Commisso: "Superlega? Voglio assicurazioni che non accada mai più" La Gazzetta dello Sport GAZZETTA, Rocco-Rino, ecco la chiamata di svolta Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport questa mattina si parla di Gennaro Gattuso e del suo approdo sempre più vicino alla panchina della Fiorentina: dopo una serie di ...

La Gazzetta dello Sport: Un pareggio tra amici A pagina 25 de La Gazzetta dello Sport troviamo l’articolo sulla partita di ieri della Fiorentina. Il pezzo è titolato così: “Un pareggio tra amici Nemmeno un tiro in porta”. Sottotitolo: “È la prima ...

