Formula Uno: da Monaco la Ferrari sarà da podio (Di venerdì 14 maggio 2021) Stanno procedendo nella direzione giusta gli sviluppi in casa Ferrari. La scuderia di Maranello ha rimesso la monoposto in grado di lottare per le posizioni centrali (o quantomeno a battagliare con McLaren). Le previsioni la vogliono in lotta per le prime quattro posizioni già per il prossimo GP di Monaco. L'ipotesi di Michael Schmidt è una Ferrari costante sul podio in grado di avvicinarsi alle prestazioni di Mercedes e Red Bull. Photo credit: Ferrari Media Center"Nelle prossime gare mi aspetto che la Ferrari prenda le distanze rispetto al centro gruppo. La SF21 si sta comportando bene in questa stagione e tutta la squadra sta lavorando in maniera efficace, con soste ai box anche molto rapide. Credo che a Monaco la Ferrari si comporterà bene e che ...

