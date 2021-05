Figliuolo | a giugno la spallata al covid con i vaccini nelle aziende Bene open day

Advertising

HuffPostItalia : Figliuolo: 'A giugno, con medici di base e farmacie, un milione di dosi al giorno' - infoitinterno : Vaccini, Figliuolo: entro giugno dosi per campagna imponente - MatthewWoody : RT @l_patrizia: Figliuolo sui vaccini: 'Maggio mese di transizione, giugno il mese della svolta' Luglio col bene che ti voglio... - Lo_Scoglionato : Figliuolo: entro il 2 giugno vincere e vinceremo. Speriamo! #vaccini - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Vaccinazioni #40enni. Il generale Figliuolo, in visita a #Trento: le dosi necessarie per coprire la fascia d'età - ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo giugno

Per il Commissario all'emergenza covid entro fineil 60% della popolazione sarà immunizzata. Un risultato che potrà essere raggiunto anche grazie all'inizio delle somministrazioni delle dosi nei luoghi di ...In questo mese dobbiamo tenere costante la macchina organizzativa poi aquando arriveranno ... Ddl Zan, 60% a favore Il generaleha tastato l'umore della gente in questi mesi, e ha ...Anche la Liguria potrebbe organizzare open day di vaccinazioni con dosi AstraZeneca per gli under 60 che volessero anticipare i tempi e magari ottenere il green pass per le vacanze. La novità è stata ...CASTELLAZZO - "Questo centro è un esempio di come il 'piccolo' possa essere di aiuto fondamentale per il 'grande' ". Marco Gabusi, assessore regionale alla Protezione Civile, ha visitato questa mattin ...