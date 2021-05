Fi: su Berlusconi ricoverato apprensione dei social, ‘Silvio nun famo scherzi’ (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – La notizia del ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano ha scatenato la reazione dei social. Gli utenti appaiono per lo più preoccupati per lo stato di salute del fondatore di Forza Italia. Alcuni postano messaggi di incoraggiamento, altri scrivono messaggi che esprimono apprensione e preoccupazione. “Silvio nun famo scherzi che sei il mio unico maestro e non sono ancora pronto per volare da solo”, scrive un utente. “Daje che ti stimo troppo!”, aggiunge un altro. La notizia della telefonata del leader di Fi a Matteo Salvini, che ha dichiarato che Berlusconi “non sta benissimo ma ne uscirà sicuramente”, ha contribuito ad accrescere la preoccupazione dei fan.Anche molti personaggi noti hanno postato un pensiero per Berlusconi: “Ti sono vicino ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – La notizia del ricovero di Silvioal San Raffaele di Milano ha scatenato la reazione dei. Gli utenti appaiono per lo più preoccupati per lo stato di salute del fondatore di Forza Italia. Alcuni postano messaggi di incoraggiamento, altri scrivono messaggi che esprimonoe preoccupazione. “Silvio nunscherzi che sei il mio unico maestro e non sono ancora pronto per volare da solo”, scrive un utente. “Daje che ti stimo troppo!”, aggiunge un altro. La notizia della telefonata del leader di Fi a Matteo Salvini, che ha dichiarato che“non sta benissimo ma ne uscirà sicuramente”, ha contribuito ad accrescere la preoccupazione dei fan.Anche molti personaggi noti hanno postato un pensiero per: “Ti sono vicino ...

petergomezblog : Berlusconi ricoverato, la senatrice Ronzulli: “Sta guarendo, sarà dimesso in questi giorni”. Zangrillo: “Tutti i mi… - Agenzia_Italia : Silvio Berlusconi potrebbe uscire dall'ospedale domani - l_honestly : RT @Danila0909: Lo 'scandalo' non è #Silvio che chiede di essere ricoverato ogniqualvolta c'è un'udienza, ma è #Zangrillo che si presta a… - Fabio_V79 : RT @serebellardinel: Per chi fosse preoccupato #Berlusconi, non è in fin di vita, anzi, sarà dimesso nei prossimi giorni dal #sanraffaele d… - abbati_ugo : RT @serebellardinel: Per chi fosse preoccupato #Berlusconi, non è in fin di vita, anzi, sarà dimesso nei prossimi giorni dal #sanraffaele d… -