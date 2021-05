Draghi: "Un'Italia senza figli è un paese che non crede e non progetta" (Di venerdì 14 maggio 2021) Un'Italia senza figli "è un'Italia che non crede e non progetta", ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, prendendo parte agli Stati generali della Natalità. Nel 2020 sono nati solo 404 mila bambini, "è il numero piu' basso dall'Unità d'Italia e quasi il 30 per cento in meno rispetto a dieci anni fa", ha spiegato. Sempre nel 2020 "la differenza tra nascite e morti ha toccato un record negativo, 340 mila persone in meno. Oggi metà degli Italiani ha almeno 47 anni, l'età mediana piu' alta d'Europa", ha sottolineato Draghi aggiungendo che "è un'Italia destinata lentamente a invecchiare e scomparire". La questione demografica è essenziale, poche nascite non olo per motivi economici. Il ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021) Un'"è un'che none non", ha detto il presidente del Consiglio, Mario, prendendo parte agli Stati generali della Natalità. Nel 2020 sono nati solo 404 mila bambini, "è il numero piu' basso dall'Unità d'e quasi il 30 per cento in meno rispetto a dieci anni fa", ha spiegato. Sempre nel 2020 "la differenza tra nascite e morti ha toccato un record negativo, 340 mila persone in meno. Oggi metà deglini ha almeno 47 anni, l'età mediana piu' alta d'Europa", ha sottolineatoaggiungendo che "è un'destinata lentamente a invecchiare e scomparire". La questione demografica è essenziale, poche nascite non olo per motivi economici. Il ...

