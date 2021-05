Diritti TV: nuova assemblea di Lega. Sky a rischio esclusione, Mediaset si propone con una gara in chiaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi ancora un'assemblea tra i club di Serie A per l'assegnazione dei pacchetti relativi ai Diritti tv. Leggi su 90min (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi ancora un'tra i club di Serie A per l'assegnazione dei pacchetti relativi aitv.

Advertising

fleinaudi : Per garantire la pubblica sicurezza a volte lo Stato punisce l’innocente e si disinteressa del criminale. Il caso d… - sonoclaudio : #StopOnlinePiracy | nuova iniziativa @INTERPOL_HQ combatterà la #pirateria #online ed i crimini che comportano la v… - sportli26181512 : Diritti tv, oggi l'assemblea per il pacchetto 2: Sky rischia l'esclusione, spunta Mediaset con una gara in chiaro:… - GabSantorock : RT @LeftAvvenimenti: Questa è la nostra nuova copertina Dal #14maggio in edicola Parliamo di #DdlZan #SicurezzasulLavoro #Carcere #SaluteM… - KarlMunch : RT @LeftAvvenimenti: Questa è la nostra nuova copertina Dal #14maggio in edicola Parliamo di #DdlZan #SicurezzasulLavoro #Carcere #SaluteM… -