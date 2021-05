Criptovalute ecologiche cercasi

(Di venerdì 14 maggio 2021) Proponendosi ieri di puntare sumolto meno energivore del bitcoin e ribadendo con tre rapidi Tweet oggi (“è l’ora di una carbon tax” e “credo fermamente nellema non possono determinare un massiccio aumento nell’uso dei combustibili fossili, soprattutto di carbone”, “Collaborare con gli sviluppatori di Doge per migliorare l’efficienza delle transazioni di sistema”), Elon Musk ha fatto vibrare il valore del bitcoin che, a due ore dal primo cinguettio a gamba tesa, è sceso quasi del 20% per poi riassestarsi verso i 50mila dollari. Anche se, in mezzo, ha rincarato la dose pubblicando, sempre su Twitter, un grafico con il Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index e commentando “La tendenza degli ultimi mesi nell’uso di energia è folle”. Il dibattito apocalittici-integrati prosegue a ondate, tra i sostenitori dello spreco di ...

