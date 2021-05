Covid Italia, in calo incidenza e pressione su ospedali (Di venerdì 14 maggio 2021) “Continua il calo di incidenza, mortalità, età dei contagi e pressione sui servizi assistenziali, mentre la popolazione over 80 nazionale ha quasi completato la vaccinazione della prima dose” contro Covid-19. Lo rileva il report settimanale dell’Altems, l’Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica, campus di Roma. “La settimana appena trascorsa evidenzia un calo dell’incidenza settimanale di contagi da Covid-19, registrando un valore nazionale pari a 95 ogni 100mila residenti – emerge dal report – La letalità grezza apparente, a livello nazionale nell’ultima settimana, è pari al 2,75 per 1.000 (in calo rispetto alla precedente settimana analizzata, 2,94 per 1.000), mentre la mortalità grezza apparente, a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) “Continua ildi, mortalità, età dei contagi esui servizi assistenziali, mentre la popolazione over 80 nazionale ha quasi completato la vaccinazione della prima dose” contro-19. Lo rileva il report settimanale dell’Altems, l’Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica, campus di Roma. “La settimana appena trascorsa evidenzia undell’settimanale di contagi da-19, registrando un valore nazionale pari a 95 ogni 100mila residenti – emerge dal report – La letalità grezza apparente, a livello nazionale nell’ultima settimana, è pari al 2,75 per 1.000 (inrispetto alla precedente settimana analizzata, 2,94 per 1.000), mentre la mortalità grezza apparente, a ...

