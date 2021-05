Covid, Brusaferro: curva in progressiva decrescita (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha dichiarato che in Italia la curva epidemiologica è in “progressiva decrescita”. “Una decrescita lenta ma che continua in queste ultime settimane e si rileva in tutte le regioni”, ha spiegato nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute per illustrare i dati del monitoraggio settimanale. In discesa anche l’incidenza dei casi Covid-19: “nel flusso del ministero della Salute è pari a 96 per 100mila abitanti”, ha sottolineato indicando che tre regioni sono scese sotto la soglia dei 50 casi per 100mila, “soglia che recupera il tracciamento”. Numeri particolarmente positivi sono stati registrati nella fascia di popolazione più anziana, “un indicatore della campagna vaccinale in corso”. “In ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvioha dichiarato che in Italia laepidemiologica è in “”. “Unalenta ma che continua in queste ultime settimane e si rileva in tutte le regioni”, ha spiegato nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute per illustrare i dati del monitoraggio settimanale. In discesa anche l’incidenza dei casi-19: “nel flusso del ministero della Salute è pari a 96 per 100mila abitanti”, ha sottolineato indicando che tre regioni sono scese sotto la soglia dei 50 casi per 100mila, “soglia che recupera il tracciamento”. Numeri particolarmente positivi sono stati registrati nella fascia di popolazione più anziana, “un indicatore della campagna vaccinale in corso”. “In ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: 'Continua progressiva decrescita della curva' #SilvioBrusaferro - Carmela_oltre : RT @TgrRai: #Covid_19, @s_brusaferro: '#RT importante per mantenere degli indicatori di allerta precoce. Quando c'è un rischio che aumenta… - francyelia29 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Brusaferro: 'Continua progressiva decrescita della curva' #SilvioBrusaferro - TgrRai : #Covid_19, @s_brusaferro: '#RT importante per mantenere degli indicatori di allerta precoce. Quando c'è un rischio… - apetrazzuolo : COVID - ISS, Brusaferro: 'In Italia la curva in progressiva decrescita' -