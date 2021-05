C’è il coprifuoco, fuga dal Foro italico (Di venerdì 14 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/Al-Foro-italico-la-sfida-tra-Sonego-e-Thiem-inizia-con-il-pu-1.mp4 Benvenuti nella “nuova normalità”. Ieri, a Roma, erano tutti felici. Tornava l’appuntamento consueto con gli Internazionali di tennis, ma soprattutto, tornava il pubblico nell’arena, dopo lunghissimi mesi di stadi deserti e silenzi surreali sugli spalti. Ma a rovinare la serata, ci ha pensato l’oscenità del coprifuoco, che sul Tempo di oggi, persino un illustre scienziato come Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, conferma non avere alcuna base scientifica (“gli italiani devono tornare a vivere”, ha detto il luminare). Ebbene: il match tra Lorenzo Sonego e Dominic Thien, poi vinto dal torinese, è cominciato con il pubblico ed è finito senza. Già, perché la sfida si è protratta per oltre tre ore ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 14 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/Al--la-sfida-tra-Sonego-e-Thiem-inizia-con-il-pu-1.mp4 Benvenuti nella “nuova normalità”. Ieri, a Roma, erano tutti felici. Tornava l’appuntamento consueto con gli Internazionali di tennis, ma soprattutto, tornava il pubblico nell’arena, dopo lunghissimi mesi di stadi deserti e silenzi surreali sugli spalti. Ma a rovinare la serata, ci ha pensato l’oscenità del, che sul Tempo di oggi, persino un illustre scienziato come Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, conferma non avere alcuna base scientifica (“gli italiani devono tornare a vivere”, ha detto il luminare). Ebbene: il match tra Lorenzo Sonego e Dominic Thien, poi vinto dal torinese, è cominciato con il pubblico ed è finito senza. Già, perché la sfida si è protratta per oltre tre ore ...

