Bianca Berlinguer “tradisce” la Rai per mandare un messaggio a Mauro Corona | VIDEO (Di venerdì 14 maggio 2021) Chi si sarebbe mai aspettato di vedere Bianca Berlinguer a Dritto e Rovescio su Rete4? Eppure la conduttrice di CartaBianca è apparsa in un VIDEO messaggio indirizzato a Mauro Corona Bianca Berlinguer “tradisce” la Rai per mandare un messaggio a Mauro Corona VIDEO Ecco il VIDEO messaggio di Bianca Berlinguer a Dritto e Rovescio registrato negli studi di CartaBianca: la conduttrice di CartaBianca scherza con lo scrittore dicendo che l’ha tradita, ma chiarisce anche che non è dipeso dalla loro volontà. E poi con caparbietà ammonisce: ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Chi si sarebbe mai aspettato di vederea Dritto e Rovescio su Rete4? Eppure la conduttrice di Cartaè apparsa in unindirizzato a” la Rai perunEcco ildia Dritto e Rovescio registrato negli studi di Carta: la conduttrice di Cartascherza con lo scrittore dicendo che l’ha tradita, ma chiarisce anche che non è dipeso dalla loro volontà. E poi con caparbietà ammonisce: ...

Advertising

falcions85 : Bianca Berlinguer sbarca su Rete4. A #Drittoerovescio videomessaggio per Mauro Corona: 'Tanto prima o poi io e te t… - valerio_romeo : @DarioMarchett16 @federicap1979 @EnricoLetta Si ma tengono ancora il quadro appeso nelle loro sezioni come un santi… - hardcorejudas : @_Xtiana_ @vespertime Vi ricordo, per agevolarvi la visione, che la trama è “due imbecilli incontrano Mauro Corona… - restweet10 : @vitalbaa purtroppo Bianca Berlinguer ha sbagliato mestiere (al quale è arrivata grazie al cognome, è sempre più pa… - MarosticaR : sarebbe sufficiente NON GUARDARE @RaiTre,io a malapena vedo il TG regionale e non sempre ! anzi,sempre meno.Gli osp… -