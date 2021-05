Benevento, Vigorito ci crede: “Non molleremo di un centimetro, battiamo il Crotone” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Non so se ci daranno una chance o non ce la daranno. Quello che so, però, è che noi non molleremo di un centimetro fino alla fine, finché non sarà finita”. Così il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, a margine dell’inaugurazione del primo hub vaccinale per le imprese in Campania nell’area industriale del capoluogo sannita. In vista del prossimo impegno di campionato per scongiurare una retrocessione in serie B, Vigorito non ammette alternative. “Dobbiamo battere il Crotone – aggiunge – non facciamo un anno di lavoro per abbandonare l’ultimo giorno. Se non ci salveremo vorrà dire che avremo fatto noi degli errori, oltre a qualche considerazione che mi pare di aver espresso già chiaramente”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) “Non so se ci daranno una chance o non ce la daranno. Quello che so, però, è che noi nondi unfino alla fine, finché non sarà finita”. Così il presidente del, Oreste, a margine dell’inaugurazione del primo hub vaccinale per le imprese in Campania nell’area industriale del capoluogo sannita. In vista del prossimo impegno di campionato per scongiurare una retrocessione in serie B,non ammette alternative. “Dobbiamo battere il– aggiunge – non facciamo un anno di lavoro per abbandonare l’ultimo giorno. Se non ci salveremo vorrà dire che avremo fatto noi degli errori, oltre a qualche considerazione che mi pare di aver espresso già chiaramente”. SportFace.

