Astra Day raddoppia, vaccini a tutti per 24 ore: dove e come iscriversi (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo le oltre 8mila somministrazioni in sole 41 ore, l’Asl di Caserta non perde tempo e organizza un secondo “Astra Day”. Per il 18 maggio è stato organizzato un nuovo open day, sempre della durata di 24 ore, al quale potranno aderire tutte le persone dai 18 anni in su. Astra Day raddoppia, vaccini a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo le oltre 8mila somministrazioni in sole 41 ore, l’Asl di Caserta non perde tempo e organizza un secondo “Day”. Per il 18 maggio è stato organizzato un nuovo open day, sempre della durata di 24 ore, al quale potranno aderire tutte le persone dai 18 anni in su.Daya L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

CovidVaccini : RT @marypercaso: sabato sera vado all'open day di astra zeneca e non c'ho niente da metteme - italiadeidolori : @danteguest1 Sono tantissimi gli idioti che si mettono in fila per farsi toccare prima del tempo dalla Nera Signora. - DelbonoDaniela : RT @marypercaso: sabato sera vado all'open day di astra zeneca e non c'ho niente da metteme - Lunanotizie : I giovani vogliono vaccinarsi: esauriti i posti per l'Open Day Astra Zeneca a Latina e Formia -… - anteprima24 : ** Covid, l'Asl di ##Caserta raddoppia: nuovo Astra Day il 18 maggio ** -