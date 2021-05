Amici 20, Deddy deluso e arrabbiato: il motivo (Di venerdì 14 maggio 2021) Si fa sempre più vicina la finale di Amici 20 e intanto il finalista Deddy è diventato vittima di uno scherzo organizzato dalla produzione del talent con la complicità degli altri due finalisti Sangiovanni e Aka7even, e quest’ultimo ha fatto perdere le staffe al 18enne. Il tutto accade durante il daytime del talent pre-finale. Deddy scopre anzitempo di una comunicazione in arrivo per lui, Sangiovanni e Aka7even, secondo cui loro hanno ottenuto rispettivamente il disco d’oro e di platino, cosa che la produzione non manda giù tanto da inscenare uno scherzo ai danni del 18enne. Gli viene cioè fatto credere che alla fine lui non abbia raggiunto il disco d’oro. E una volta scoperto lo scherzo, Deddy non reagisce bene, vivendosi piuttosto male il nuovo traguardo raggiunto. Ma, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 maggio 2021) Si fa sempre più vicina la finale di20 e intanto il finalistaè diventato vittima di uno scherzo organizzato dalla produzione del talent con la complicità degli altri due finalisti Sangiovanni e Aka7even, e quest’ultimo ha fatto perdere le staffe al 18enne. Il tutto accade durante il daytime del talent pre-finale.scopre anzitempo di una comunicazione in arrivo per lui, Sangiovanni e Aka7even, secondo cui loro hanno ottenuto rispettivamente il disco d’oro e di platino, cosa che la produzione non manda giù tanto da inscenare uno scherzo ai danni del 18enne. Gli viene cioè fatto credere che alla fine lui non abbia raggiunto il disco d’oro. E una volta scoperto lo scherzo,non reagisce bene, vivendosi piuttosto male il nuovo traguardo raggiunto. Ma, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è ...

WARNERMUSICIT : L'attesa è finita! 'Il cielo contromano' il primo EP di Deddy, finalista di Amici, fuori ora! Scegli la tua vers… - cri874 : @Giochi63912424 @OneArtist5 È deddy un cantautore...un concorrente di amici lo segui il programma?ti consiglio di ascoltarlo.... - MaryNapoli10 : RT @WARNERMUSICIT: L'attesa è finita! 'Il cielo contromano' il primo EP di Deddy, finalista di Amici, fuori ora! Scegli la tua versione… - youaretheview : RT @tancredinews_: “Con Deddy, Sangio e Aka. Però devo dire che con Aka il legame si è costruito ben prima e in modo più approfondito degli… - SilviaFranco965 : RT @Alessia_CP: @tiemaisuccesso Ma vogliamo ricordare non so quale giornale, forse o corriere della sera o fatto quotidiano (potrei sbaglia… -