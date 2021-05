Aboubakar Soumahoro | «Porterò gli invisibili in Parlamento»

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il 18 maggio la manifestazione dei braccianti per incontrare Draghi. Una rete di Agorà, un’assemblea in autunno. E poi un nuovo modello: «Ci candiremo alle elezioni». Colloquio con il sindacalista

Alla testa del corteo il sindacalista, fondatore della Lega Braccianti. Hanno chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per emergenza sanitaria e i vaccini. Rimettere al ...'Basta schiavitù, diritti e vaccini per tutti'.porta gli 'invisibili' a Montecitorio. Il leader della 'Lega braccianti' si scaglia contro la filiera alimentare 'eticamente marcia'. In piazza braccianti , rider e personale della ...Cinque miliardi. A tanto ammonterebbero le risorse inserite nel decreto Sostegni bis per il pacchetto delle norme sul lavoro presentato dal ministro Andrea Orlando. Lo si saprà con precisione domani q ...ROMA (attualità) - A guardarli il sindacalista Aboubakar Soumahoro, fondatore della Lega Braccianti ...