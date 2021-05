Zaccagni | l’agente | “Napoli? A gennaio piaceva | ma al momento è tutto fermo”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 maggio 2021) Fausto Pari, agente di, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Di seguito quanto evidenziato: “Chi va in Champions? Una bella lotta, c’è un po’ di pepe nelle ultime giornate. La Juventus si è complicata la vita con la sconfitta in casa contro il Milan, illo vedo bene. Nel cammino delle ultime 8-9 domenica a parte il Cagliari ha solo vinto. Osimhen? Era partito benissimo, poi il COVID-19, poi l’infortunio: di fatto ilnon l’ha avuto per 4 mesi. Invece da quando è rientrato è migliorato sempre di più. Se illo avesse avuto per tutta la stagione avrebbe già blindato la zona Champions League. Ci va messo dentro anche l’infortunio di Mertens”. “? Cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi 2 anni. Già l’anno scorso ha ...