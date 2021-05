Wrestlemania Backlash match card completa | tutti gli incontri

Advertising

TSOWrestling : Manco poco al prossimo grande evento della #WWE ossia #WMBacklash, analizziamo insieme la card, match per match! - SpazioWrestling : WWE: Quante probabilità ha di vittoria Cesaro a WrestleMania Backlash? #WWE #Cesaro - TSOWrestling : A pochissimi giorni da WrestleMania Backlash, che cosa accadrà a #SmackDown? Scopritelo subito nell'anteprima dello… - SpazioWrestling : A WrestleMania Backlash si potrebbe scrivere la storia *SPOILER* #BackLash #WWE - TSOWrestling : Giulio 'Sottoscritto' Prosperi e Leonardo 'Brokingo' Santoleri ci guidano alla scoperta dell'ultima fermata di WWE… -

Ultime Notizie dalla rete : Wrestlemania Backlash

Continuano i preparativi per, il nuovo pay - per - view della WWE . E' la prima edizione del pay - per - views con titolo alterato e finalmente ritorna alla sua programmazione iniziale, ovvero come evento ......Il ppv non sarà quindi più visibile ed acquistabile su Sky come accaduto fino all'ultimo... IL TRIPLE THREAT MATCH ED IL RITORNO DEL FIEND Lo show di37 si concluderà quasi ...13 Maggio 2021 Uno dei match più attesi di WrestleMania Backlash è quello tra Roman Reigns vs. Cesaro, ma quante possibilità di vittoria ha Cesaro?Si tratta di Wrestlemania Backlash, ovvero una sorte di unione tra il vecchio storico “Backlash” che seguiva ogni anno l’evento più importante della stagione del wrestling. Anche nel PPV, che andrà in ...